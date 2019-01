Encore de bonnes averses cette semaine en Indre-et-Loire

#humidité.

Vous allez de temps en temps voir le soleil cette semaine en Touraine, c’est promis. Mais les nuages seront souvent dominateurs, les pluies présentes quasi quotidiennement et les températures asses fraîches. Comme chaque dimanche sur Info-Tours.fr, voici le détail de ce qui vous attend jour par jour…

Lundi : quelques averses possibles en fin de journée, mais elles seront sans doute assez rares. Le reste du temps, vous aurez un ciel variable avec des éclaircies. Dans la matinée on attend tout de même plus de nuages dans le sud du département qu’au nord. Les températures : 3 de minimum le matin à La-Croix-en-Touraine et Azay-le-Rideau, 8 à Amboise et Chinon l’après-midi.

Mardi : le début d’une série de journées pluvieuses… Les premières gouttes sont annoncées en faible quantité le matin avec une perturbation plus active dans l’après-midi. On aura seulement 0° le matin à Château-Renault et Joué-lès-Tours. 5° à Luzillé l’après-midi, 6 à Berthenay.

Mercredi : pluie et neige mêlée possible le matin, mais plutôt de la pluie. Le temps sera changeant, avec des éclaircies ponctuelles. 1° le matin à Rivarennes, 6 l’après-midi à Sainte-Maure-de-Touraine.

Jeudi : 1 ou 2 flocons possibles le matin et par la suite probablement de bonnes averses entre deux éclaircies. Pas plus de 7° l’après-midi à Esvres.

Vendredi : parfois un peu de soleil, le reste du temps pas mal de nuages et des averses. 8° maximum à Langeais, et 4° le matin pour Luynes.

Et le week-end ? 1° le matin, 6 l’après-midi en moyenne sur le département. Et dans le ciel : des nuages, un peu de soleil et des averses.