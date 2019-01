Un vendredi très jazz à Rouziers-de-Touraine

Jazz'so Nord revient le 1er février.

Pour la 7ème édition du Festival Jazz’So’Nord, l’association Swing and Shout et le groupe Trucking Sisters se réunissent vendredi 1er février à 20h30 à l’espace culturel « Les Quatre Vents ».

Swing&Shout a été créée à Tours il y a 6 ans par deux passionnés de danses et musiques swing, Aurélia et Guillaume Goffin. Cette structure dispense des cours de danse à l'année (lindy hop, solo jazz, claquettes, blues), et propose une programmation diversifiée autour de l'univers du swing des années 10 à 50.

« Trucking Sisters », est un orchestre de Ragtime/Jazz New Orleans, né à Tours de la rencontre entre différents musiciens passionnés de danse swing et de Jazz. Le mariage entre une section rythmique traditionnelle (banjo, percussions, soubassophone) et un groupe de solistes original (violon, chant, sax soprano), modifie la sonorité coutumière des formations. Les Trucking Sisters revisitent les standards des compositeurs célèbres de cette époque.

Au programme de cette soirée, de la danse, de la musique, des initiations au lindy hop, charleston et des démonstrations par des danseurs professionnels. La soirée se prolongera avec de la danse libre jusqu’à minuit.

Le 9 février, le festival Jazz’So’Nord jouera les prolongations à la salle Armand Moisant de Neuvy-le-Roi pour une soirée cabaret Jazz avec le groupe Little Rina and the frenchies.

Little Rina est une chanteuse qui vient du rock'n roll et du swing français (Django Reinhardt), et les frenchies quatre swingsters du swing américain des années d'après-guerre (précurseur du rockabilly comme "Oakie Boogie" ou "Manana").

Plus d'infos ici.

D'après communiqué.