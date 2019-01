Un week-end pour compter les oiseaux en Indre-et-Loire

Ouvrez l’œil dans votre jardin !

Y'a-t-il des oiseaux autour de vous cet hiver ?

Ce week-end du 26-27 janvier, la Ligue de Protection des Oiseaux vous propose de compter les volatiles autour de vous...

"Cette année, à l’inverse de l’hiver passé, les oiseaux semblent moins présents aux mangeoires dans les jardins. Pour le moment, peu de pinsons du Nord, bouvreuils pivoines, verdiers d’Europe ou encore grosbecs casse-noyaux ont été signalés en Indre-et-Loire" souligne l'association.

Pour en savoir plus sur l’affluence des oiseaux aux mangeoires et sur tout ce qu’il se passe dans votre jardin durant l’hiver, elle invite à participer à cette sixième édition du comptage national." Vous pouvez y participer que vous habitiez en ville ou en pleine campagne, sur un petit balcon ou dans un grand jardin, tout seul ou en famille. Il n’est pas nécessaire d’être un expert, il suffit d’avoir un peu de temps, d’aimer regarder ce qu’il se passe dans son jardin et de savoir compter." précise-t-elle.

Comment participer ?

1- Choisir un jour de comptage : le samedi 26 ou le dimanche 27 janvier et un créneau d’1h, idéalement en fin de matinée, lorsque les températures sont un peu plus chaudes.

2- Trouver un lieu d’observation, un jardin ou un balcon, à la ville ou en campagne. Un parc public peut également servir de lieu d’observation.

3- Compter et noter durant 1 heure tous les oiseaux qui visitent le jardin.

4- Transmettre les données sur le site de l’Observatoire des oiseaux des jardins : www.oiseauxdesjardins.fr

