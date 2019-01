Il pourrait neiger (un peu) cette semaine en Indre-et-Loire

En tout cas il va faire froid.

Flocons ou pas flocons chez vous cette semaine ? Pas simple à prévoir avec certitude mais ce n’est pas impossible. A défaut, vous risquez bien d’avoir de la pluie plusieurs jours de suite. Comme chaque dimanche soir sur Info-Tours.fr voici le programme des jours à venir :

Lundi : le ciel devrait être couvert en fin de nuit et en début de matinée avant de s’éclaircir. Les nuages pourraient même disparaître complètement dans le courant de l’après-midi. Prévoyez quelques températures négatives le matin à la campagne, 0 à Tours et Monnaie, 5 maximum à Amboise et Neuillé-le-Lierre dans l’après-midi.

Mardi : -2 le matin à St-Cyr-sur-Loire, ça va piquer. Il risque de pleuvoir une bonne partie de la matinée, avant le retour d’un temps plus calme mais toujours variable l’après-midi (éclaircies et peut-être quelques gouttes). Maximum 6° à Esvres.

Mercredi : quelques flocons possibles pour la matinée, principalement sur l’Est et le Sud du département. Pas une grosse quantité de poudreuse donc mais il faudra se méfier, ça pourrait également tomber l’après-midi sur l’Amboisie et le Lochois tandis que le reste du département connaître des températures plus douces donc si ça tombe ce sera de la pluie. Des éclaircies sont également prévues tout au long de la journée. Les températures : 0 le matin à Château-Renault, 4 à Bléré l’après-midi.

Jeudi : encore des petits flocons sur les cartes de Météo France. Le matin sur toute la Touraine, et l’après-midi sur sa partie Est. Précisons que la quantité sera limitée, car les averses ne seront pas généralisées et entrecoupées d’éclaircies. Vous aurez -2 à Sonzay le matin, 4° à Saint-Avertin dans l’après-midi.

Vendredi : plus de neige, et pas de pluie mais toujours le froid… Prévoyez un temps variable avec éclaircies, surtout l’après-midi. Températures négatives au réveil partout puis 4 à Rochecorbon au meilleur de la journée.

Et le week-end ? A priori un temps variable avec des éclaircies samedi, des averses dimanche et des températures stables.