Une semaine variable et plutôt fraîche en Indre-et-Loire

Peut-être même un peu de neige.

Les jours rallongent mais nous ne sommes qu’au début de l’hiver. Cela va bien se sentir cette semaine en Touraine, la preuve avec notre résumé hebdomadaire de la tendance météo :

Lundi : probablement la journée la plus ensoleillée de la semaine avec un temps sec et une alternance de nuages et d’éclaircies pour l’ensemble du département. Il fera plutôt doux le matin avec 6° à Cheillé, 7 à Château-Renault puis 10 à Druye et Mettray l’après-midi.

Mardi : le temps risque d’être bien brumeux le matin, avant l’arrivée du Soleil. Comme la veille, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies avec des températures plus fraîches… Tout juste 2° au réveil à Montlouis-sur-Loire, 8 l’après-midi à Luynes et Bourgueil.

Mercredi : toujours un temps sec mais des éclaircies plus rares. La grisaille dominera toute la matinée, ce sera mieux l’après-midi. Températures négatives attendues le matin, 7° à Loches l’après-midi.

Jeudi : premier acte d’une série de journées bien humides. Des averses assez conséquentes sont annoncées dans l’après-midi, avec tout de même des possibilités d’éclaircies. Températures plus douces le matin avec 4° à Tours et Amboise, pas plus de 8 l’après-midi à Monts.

Vendredi : petit risque d’averses tout au long de la journée, et sinon temps variable avec quelques éclaircies. 0° le matin à La-Ville-aux-Dames, pas plus de 4 à St-Cyr-sur-Loire dans l’après-midi.

Et le week-end ? Les températures risquant d’être négatives samedi matin sur l’Est de la Touraine, la perturbation annoncée pourrait apporter de la neige sur une partie du département… Mais cela reste à confirmer car les prévisions peuvent changer d’ici là. En tout cas le temps sera très changeant pendant ces deux jours avec de l’humidité et un air bien plus froid : 3° au mieux l’après-midi.