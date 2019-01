Un peu de froid et quelques pluies cette semaine en Indre-et-Loire

Et du Soleil de temps en temps.

Après la pause des fêtes, c’est la reprise pour beaucoup d’entre vous ce lundi 7 janvier – au moins pour les enfants. Alors à quoi va ressembler cette première semaine complète de l’année 2019 ? On fait le point :

Lundi : un temps un peu déprimant pour commencer cette semaine, donc à base de grisaille avec quelques pluies en matinée, du brouillard possible sur Langeais ou Amboise, et encore un ciel couvert – mais sans eau – dans l’après-midi. Comptez un minimum de 3° à Véretz, et un maximum de 8 à Tours l’après-midi.

Mardi : après de nouvelles – légères – chutes de pluie le matin, le ciel devrait s’éclaircir un peu dans l’après-midi. Un peu de Soleil et toujours un maximum de 8° à Chenonceaux ou Bourgueil.

Mercredi : le thermomètre ne dépassera pas 6° à La-Ville-aux-Dames et Ballan-Miré l’après-midi mais le temps s’annonce plutôt agréable toute la journée avec des éclaircies. Vous pourrez donc flâner tranquillement pour le 1er jour des soldes.

Jeudi : sans doute la journée la plus froide la semaine avec des gelées matinales attendues à l’extérieur des villes, 4° à Joué-lès-Tours l’après-midi, et une nouvelle fois pas mal d’éclaircies.

Vendredi : on va à nouveau gagner quelques degrés (6 à Bléré l’après-midi)… mais sous les nuages quasiment toute la journée. Cela dit, le temps restera sec.

Et le week-end ? Sans doute arrosé, surtout samedi. Temps variable annoncé avec alternances de nuages, d’éclaircies et d’averses. Jusqu’à 10° prévus l’après-midi.