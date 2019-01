Les pros de la galette des rois au Château d'Amboise jeudi

Pour des recettes classiques et innovantes.

Qui sera capable de détrôner le boulanger de Montrésor ultra favori chaque année ? Olivier Beaugrand remet son double-titre en jeu ce jeudi au Château d'Amboise. L'an dernier, il avait remporté le concours de la meilleure galette des rois d'Indre-et-Loire dans les deux catégories : classique et originale. Autant dire qu'il est ultra-favori mais que ses confrères et consoeurs ont également une motivation supplémentaire.

A 3 jours de la date officielle de l'épiphanie, le monument accueille donc pour la troisième année consécutive cette compétition gourmande d'une spécialité d'après fêtes sous le patronnage de la Fédération des Boulangers d'Indre-et-Loire.

Il y aura donc deux concours, et trois médailles à chaque fois : catégorie classique et catégorie "2019" aux agrumes.

Constitué par la Fédération des Boulangers tourangeaux, le jury délibérera dans le château avant l'annonce des résultats et l'ouverture du buffet au public : vous pourrez donc goûter les galettes et vous faire votre propre avis avant le week-end où on risque d'en consommer un grand nombre. Les résultats seront dévoilés à 16h30, pile pour le goûter.