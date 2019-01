2019 va commencer sous la grisaille en Indre-et-Loire

Et les températures ne seront pas très élevées.

Voici à quoi va ressembler la météo du dernier jour de 2018 et des premiers jours de 2019 en Touraine : beaucoup de grisaille et des températures assez hivernales. Le Soleil fera quand même quelques apparitions.

Lundi : 2018 - année la plus chaude depuis le début des relevés météo en Touraine - va s'achever dans la douceur avec 6° au réveil à Druye et Amboise, mais du brouillard. Dans la journée, la brume laissera place à un ciel bien gris. Vous aurez maximum 7° à Loches et 9 à Langeais.

Mardi : la météo ne semble pas prendre de bonnes résolutions puisque les nuages boucheront l'horizon toute la journée avec du brouillard en prime le matin (vous ne le verrez peut-être pas si vous êtes vous-mêmes dans le brouillard après une nuit festive). Les températures ? 6 le matin à Pont-de-Ruan, 9 à Tours dans l'après-midi.

Mercredi : le ciel devrait bien ête bien couvert en début de matinée avant l'arrivée des premières éclaircies de 2019. Les températures baisseront : 3 de minimum à Rigny-Usssé, 7 l'après-midi à St-Pierre-des-Corps.

Jeudi : on prévoit des gelées matinales (-1 à St-Cyr-sur-Loire), des éclaircies dans le ciel puis 4° sous les nuages l'après-midi pour l'ensemble du département.

Vendredi : pas plus de 3° à Château-Renault l'après-midi, -1 à Sorigny et Joué-lès-Tours le matin. Le Soleil pourrait faire quelques apparitions en matinée mais les nuages risquent fort de dominer.

Et le week-end ? Toujours très nuageux (surtout dimanche, un peu de Soleil samedi) avec des températures stables.