La table de fête extraordinaire du Château de Chenonceau

Elle fait 40m !

Chenonceau fait partie des 6 monuments d'Indre-et-Loire qui participent à l'opération Noël au Pays des Châteaux dont c'est la 3ème édition. Mais depuis bien longtemps, le "Château des Dames" qui enjambe le Cher est réputé pour ses décorations de fin d'année, dans toutes ses pièces, ses cuisines... et naturellement ses galeries.

Pour 2018, à l'approche des 500 ans de la Renaissance que l'on va célébrer pendant toute l'année 2019, Chenonceau a orienté sa programmation sur Catherine de Médicis, née à Florence en 1519 et qui a donné son architecture si singulière à Chenonceau.

En plus des sapins traditionnels ou des courronnes, Chenonceau a cette année dressé une table de fête de... 40m dans l'une de ses galeries ! Une réalisation possible grâce à l'atelier floral du château et - notamment - à Jean-François Boucher, mais on y trouve aussi une grande collection de cristal de Sèvres ou encore les mets factices de la Maison Pouchkine à Paris.

Les décorations sont à découvrir en photos ci-dessous avec le reportage de Patricia Pireyre et en vrai au château jusqu'à début 2019...