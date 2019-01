Pas de neige pour Noël en Indre-et-Loire

Mais des températures en baisse.

La douceur assez exceptionnelle observée ce week-end en Touraine va vite laisser place à un temps plus hivernal… Néanmoins, le Soleil devrait faire quelques belles apparitions dans les jours à venir. Voici ce qui vous attend…

Lundi : plutôt une journée à rester au chaud pour emballer les derniers cadeaux ou préparer votre repas de fête si vous avez du monde à la maison dans la soirée… Le ciel sera couvert toute la journée avec un peu de pluie dans l’après-midi. Comptez 9° à Céré-la-Ronde au réveil et un joli 12 à Tours l’après-midi.

Mardi : quelques brumes matinales au moment où les enfants déballeront leurs cadeaux (s’ils ne l’ont pas fait dès la veille). Vous pouvez prévoir une balade digestive après vos repas pantagruéliques, des éclaircies assez fréquentes sont annoncées. En revanche si on vous a offert des vêtements chauds, mettez-les tout de suite : seulement 7° l’après-midi à Villedomer et Mettray.

Mercredi : quelques gelées attendues le matin sous un ciel nuageux… L’après-midi le temps devrait être plus agréable. D’ailleurs, le Soleil pourrait même s’imposer dès le milieu de matinée. Comptez 6° au meilleur de la journée à Amboise et Avoine.

Jeudi : attention sur la route, risque de brouillard givrant le matin… Ensuite alternance de nuages et d’éclaircies, et un maximum de 5° à La Riche et Luzillé.

Vendredi : encore une fois un ciel bien brumeux au lever du jour et des températures négatives qui pourraient rendre les routes glissantes… Une fois le brouillard parti, ça devrait bien se passer avec des éclaircies régulières. 6° prévus à Pocé-sur-Cisse et Bléré.

Et le week-end ? Quelques averses possibles pour la journée de samedi, temps sec dimanche. Dans les deux cas temps variable avec éclaircies, et pas plus de 7° pour Tours et Ste-Maure-de-Touraine.