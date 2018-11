Jeudi, les métiers du nucléaire recrutent à Chinon

Une centaine de postes sont à pourvoir.

Avec 4 centrales en Centre-Val de Loire dont celle d'Avoine-Chinon en Touraine, le secteur du nucléaire recrute souvent. L’équipe du Pôle Emploi de Chinon organise, ce jeudi 22 novembre, un forum d’information sur ce thème de 13h30 à 17h à la salle polyvalente, rue du Parc, à Beaumont-en-Veron.



"Des employeurs participent au forum afin de rencontrer en direct les demandeurs d’emploi et identifier des candidats potentiels pour rejoindre leurs équipes. Si besoin, certains d’entre eux proposent des formations qualifiantes courtes, des habilitations nucléaires, nécessaires pour occuper leurs nouvelles fonctions" précise Pôle Emploi.



Parmi les employeurs, et organismes présents: Arkadia Ingénierie, Dalkia, Manpower, Clemessy Nucléaire, Samsic, Randstad, Onet Technologie, Clemessy Services, Adecco Nucleaire, Fives Nordon, Campenon Bernard Nucléaire, Spie Nucléaire, Ortec Group (pour ses filiales Orys et Som), Crit Interim, Institut de soudure, Engie, Bouygues Energies & Services, Advance Engineering, Groupe Engie, DLSI, Onet Technologie, AXXIS, Scope 37, Lycée Gustave Eiffel de Tours, OMS Energie, Apave, etc.



Plus d’une centaine de postes sont à pourvoir : électriciens, techniciens de maintenance, tuyauteurs, automaticiens, agents logistique, peintres, chefs d’équipe, chefs de chantier, mécaniciens, caristes, chaudronniers soudeur, usineurs, chargés d’affaires électricité nucléaire, chargés d’essais nucléaires, soudeurs, monteurs, responsable d’affaires, responsable bureau d’études, etc.