A10 : Des "gilets jaunes" très motivés au péage de Monnaie

Certains y ont passé la nuit.

Après l'avoir bloqué samedi, les "gilets jaunes" ont de nouveau pris position au péage de Monnaie sur l'A10 ce dimanche. Dès le matin, ils étaient plusieurs dizaines, un chiffre qui montrera au plus fort à 300, à se positionner dans le sens nord-sud pour une opération de barrage filtrant accompagné de péage gratuit.

A 23h, ils étaient encore environ 70 à être présents, avec le renfort de quelques chauffeurs routiers venus les soutenir de longues minutes. Postés au niveau des péages, les "gilets jaunes" faisaient ainsi passer au compte-goutte les automobilistes, tout en leur précisant que le péage serait gratuit. Une opération plutôt bien prise par ceux qui ont attendu parfois de longues minutes dans leurs voitures avant de pouvoir reprendre leur route. Du côté des "gilets jaunes" on se montrait satisfaits de l'opération également et pour certains envisageaient de poursuivre le blocage toute la nuit. Ces derniers espéraient ce dimanche soir un relais des routiers dès lundi matin, une grève étant possible dans cette profession en ce début de semaine.

Un ralliement qui amplifierait à coup sûr ce mouvement qui n'est pas fini, loin de là, certains se montrant particulièrement motivés à poursuivre et faire plier le gouvernement. De nouvelles actions sont ainsi prévues dans les jours qui viennent, à commencer par le blocage du dépôt pétrolier de Saint-Pierre-des-Corps, que certains évoquaient dès la nuit de dimanche à lundi.

Mathieu Giua. Photos : Pascal Montagne