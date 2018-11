On dépassera à peine les 10° cette semaine en Indre-et-Loire

Avec, peut-être, quelques flocons de neige.

C’est une météo plutôt froide qui s’annonce dans les jours à venir en Touraine... Un temps parfois couvert mais tout de même pas mal d’éclaircies. Comme chaque dimanche, voici le détail de ce qui vous attend :



Lundi : couvrez-vous bien en sortant car Météo France annonce 1° à Parçay-Meslay et Braslou. Le ciel sera dégagé, du Soleil prévu dans la matinée avant l’arrivée de quelques nuages dans l’après-midi. On ne dépassera pas 5° à Luzillé et 6 à Tours.



Mardi : le ciel sera couvert en début de journée avec quelques averses de neige possibles, mais sans doute pas de quoi créer des perturbations. Il fera à peine 1° au réveil à St Avertin et Pocé-sur-Cisse... 4 à Tours l’après-midi avec le retour des éclaircies.



Mercredi : après dissipation des brumes matinales, journée plutôt agréable avec alternance de nuages et d’éclaircies. Il ne fera que 0 au lever du jour à Amboise et Sorigny mais 9° dans l’après-midi à Monts et Mettray, donc moins froid que la veille.



Jeudi : on devrait atteindre les 10° l’après-midi dans l’agglomération tourangelle, autour de 2-3 le matin sur Luynes et Ste-Maure... Le ciel restera variable avec du Soleil.



Vendredi : pas de changement pour le temps, on conservera des éclaircies dans tout le département avec une dizaine de degrés dans l’après-midi.



Et le week-end ? Temps sec avec 10° annoncé samedi mais sans doute de la pluie dimanche.