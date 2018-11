Un nouveau concept-store pour enfants à Amboise

Avec plusieurs marques scandinaves.

A environ un mois de Noël, vous commencez peut-être à réfléchir sérieusement à ce que vous allez offrir à vos enfants, ou à ceux qui passeront les fêtes en votre compagnie. Avant toute chose, bon courage. Deuxièmement, voici peut-être un coup de pouce pour votre shopping de fin d’année… Direction Amboise où Marie Plonquet vient d’ouvrir Good By Marylou Rue Nationale, « un concept-store » pensé pour les enfants, et bientôt doublé d’une boutique en ligne.

Auparavant dans le milieu de la presse féminine, celle qui est à la base titulaire d’un BTS en com’ s’est installée mi-septembre : « j'ai été beaucoup inspirée par Le Petit Souk et Les Enfants Rois de Tours, deux boutiques géniales qui me faisaient rêver, parfaites pour dénicher des petites perles à offrir ou à s'offrir. Puis j'ai constaté à Amboise qu'il n'y avait pas de magasin pour les tout petits ou pour faire des cadeaux de naissance » nous dit-elle.

Aujourd’hui, elle rassemble vêtements, déco, articles de puériculture ou accessoires pour bébés, enfants et parents : « je déniche mes fournisseurs sur des salons tels que maison et objet ou playtime, mais aussi sur Instagram ou sinon durant mes voyages comme avec la marque de sucette Bibs, que j'ai découvert lors d'un séjour en Norvège. Des sucettes au look résolument vintage, en caoutchouc naturel et avec une forme incurvée vers l'extérieur pour éviter toute macération de salive autour du sourire de nos bébés. »

« J'ai plaisir à travailler des produits originaux, décalés ou qui replongent les parents dans leur enfance, je pense notamment aux chaussons chaussettes de la marque Collégien (fabriqués dans le Tarn) » poursuit encore Marie, chez qui l’on trouve également tatouages éphémères, colliers d’allaitement, peluches XXL ou en lin. Pour la déco, la jeune femme s’est rapprochée d’une marque barcelonaise qui utilise du coton bio américain et une large variété de couleurs. « Après, j'ai quand même des produits Made in China » concède la commerçante « car c'est terriblement frustrant de se limiter au Made in Union Européenne quand on a régulièrement des coups de cœur sur des marques scandinaves originales et innovantes qui fabriquent en Chine... Et aussi parce que je tiens à allier originalité/exclusivité avec accessibilité pour tous et le Made in China reste accessible ! »

Le 28 novembre, Good By Marylou proposera des ateliers pour découvrir le massage bébé, ou un shooting photo gratuit pour les tout-petits. Plus tard, elle envisage l’organisation d’ateliers réguliers dans sa boutique par exemple autour du do it yourself avec l’Atelier Zéro Déchet d’Amboise.