1ère bande annonce de « Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu », tourné en Touraine

Sortie prévue le 30 janvier.

Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi Sadoun, Frédérique Bel, Claudia Tagbo… Toutes et tous sont à l’affiche du deuxième volet de la saga Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu, dont le deuxième volet baptisé Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu est attendu le 30 janvier 2019. On rappelle que le premier film de Philippe De Chauveron sorti en 2014 est le 7ème plus grand succès français de tous les temps avec plus de 12 millions d’entrées en salles et plus de 10 millions de téléspectateurs sur TF1, c’est dire si cette suite est attendue.

Le pitch ? Mariées, les 4 filles de la famille Verneuil envisagent de quitter la Touraine et la région chinonaise où elles ont leur famille pour partir à l’étranger et tenter la vie à l’international avec leurs époux… Forcément leurs parents, peu enthousiastes après leurs unions respectives, vont tout faire pour les dissuader. Par ailleurs, les Koffi (parents de Charles) débarquent en France marier leur fille et apparemment cela promet quelques rebondissements…

Affirmant vouloir se jouer des clichés racistes (parfois de façon maladroite), le réalisateur qui a tourné en Touraine au printemps 2018 vient de dévoiler une première bande annonce. On y voit, notamment, le Château de Chenonceau.

Si vous avez déjà ri lors du premier film, vous constaterez que l’humour reste le même. Du reste, la région devrait plutôt bien être mise en valeur avec par exemple la présence des vins de Chinon à l’écran (ils ont payé pour ça, 12 000€). On verra également Saumur et Chenonceaux.