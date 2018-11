Cette semaine, 1 jour de pluie et 6 jours de Soleil en Indre-et-Loire

Mais les températures vont baisser.

Novembre est synonyme de triste ? Pas totalement faux, mais pas complètement vrai. Pour les 7 prochains jours Météo France ne nous promet pas de météo déprimante, à une exception près… Comme par hasard, pile poil pour le lundi.

Lundi : réveil sous la pluie garanti dans le département, de bonnes pluies d’ailleurs. Cela devrait se calmer dans l’après-midi avec un ciel toujours très nuageux, retour au calme en soirée. On se réveillera avec 11° à Joué-lès-Tours, 14 maxi l’après-midi à Monts.

Mardi : alternance de nuages et d’éclaircies, temps sec et pas désagréable avec 8 petits degrés au réveil pour Avoine, 15 à Tours l’après-midi.

Mercredi : de petites brumes possibles en début et fin de journée, entre les deux pas mal de belles périodes de Soleil. Pas plus de 5° le matin à Druye et Monnaie, mais quand même 18 à La-Ville-aux-Dames l’après-midi.

Jeudi : sans doute de bons gros brouillards le matin et 8° prévus à Amboise mais 18 à Chinon l’après-midi sous un Soleil parfait. Pas un jour pour s’enfermer dans les salles de conférence des Salons de Choiseul, pourtant c’est quand même vivement conseillé.

Vendredi : même scénario matinal (du brouillard), puis dans l’après-midi un léger changement : toujours du Soleil mais avec quelques nuages. Il fera maximum 16° à Berthenay.

Et le week-end ? Toujours pas de pluie à l’horizon mais des températures plus fraîches, autour de 12° l’après-midi. Il faudra donc se couvrir pour découvrir le parcours lumières du Vieux-Tours inauguré samedi soir.