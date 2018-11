Travaux et trains supprimés en novembre entre Tours et Chinon

Attention à ne pas vous faire surprendre.

Des travaux débutent ce lundi sur la ligne SNCF Tours Chinon et ils vont durer jusqu'au 30 novembre. Si les TER prévus le matin et le soir aux heures de pointe circuleront normalement, ce ne sera pas le cas des trains prévus en milieu de matinée et à la mi-journée.

Dans le sens Tours-Chinon, le TER de 9h32 est supprimé du lundi au vendredi, ainsi que celui de 12h32. Néanmoins, ce second train est remplacé par un bus qui part de la gare de Tours à 12h35, passe à Joué à 12h55, 13h05 à Ballan et arrive à 14h05 à Chinon (au lieu de 13h18).

Dans le sens Chinon-Tours, le train de 11h09 est supprimé du lundi au vendredi ainsi que celui de 13h39. Ce TER est remplacé par un bus dont le départ est prévu à 13h40 pour une arrivée à Tours à 15h10 au lieu de 14h28.

Les horaires détaillés sont disponibles sur ce lien.