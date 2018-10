Ce qui vous attend pour le 10ème anniversaire de Manga sur Loire à Montlouis

Une journée bien chargée le 10 novembre.

Thème facile mais non moins intéressant pour la 10ème édition de Manga sur Loire, le festival historique autour de la culture manga et geek en Touraine organisé par la ville de Montlouis-sur-Loire. Cette année, tout tournera autour de l’Anniversaire au Complexe du Saule Michaud et à la Médiathèque Stéphane Hessel.

« Le festival compte bien faire fusionner ses habitudes et ses nouveautés » expliquent les organisateurs qui ont mis au point un programme décliné en 3 espaces : traditionnel (pour se plonger dans la culture japonaise), geek et fantastique (avec plusieurs activités autour du jeu vidéo) et artistique (pour découvrir des artistes et créations originales).

Novice ou spécialiste, tout le monde devrait y trouver son compte avec les premiers rendez-vous dès 10h (concours de dessin sur l’espace traditionnel) ou 10h30 pour une lecture adressée aux bébés à la Médiathèque. A midi, Aurélie Lecloux initiera qui veut au dessin Manga, tandis qu’à 11h puis 14h débutera un atelier origami (limité à 15 personnes, sur inscription au 02 47 45 85 35). Toute la journée, on pourra s’affronter dans des tournois de jeux vidéo ou de cartes, découvrir la réalité virtuelle ou l’impression 3D et la calligraphie japonaise… Pour les enfants, Morgane Arcent guidera son groupe pas à pas jusqu’à la création d’un conte, et Maud Béroudy racontera de belles histoires à 16h.

Au fait, Manga sur Loire commence dès ce mardi 30 octobre avec une exposition à la Médiathèque, en l’occurrence des gravures de l’association La cage d’escalier, à voir jusqu’au 10 novembre. On rappelle une dernière fois que tout ça est gratuit, et que le programme intégral est sur manga-sur-loire.fr.