TOURAINE : Un appel à témoins pour trouver... des cabines téléphoniques

En état de marche, de préférence.

Souvenez-vous : il y a quelques temps on vous annonçait que Fondettes avait transformé une cabine téléphonique en boîte à livres, astucieux recyclage d'un équipement urbain qui cartonnait encore dans les années 90 avant d'être détrôné par le portable et d'être progressivement supprimé des rues, à quelques rares exceptions près.

Cette France des cabines téléphoniques survivantes, une société de production qui travaille entre Civray-de-Touraine et Paris envisage d'en tirer le portrait dans le cadre d'un documentaire en cours de tournage. Pour cela, elle recherche des cabines, de préférence encore en état de marche. Et si en plus des gens s'en servent c'est encore mieux. A défaut, "de straces, des objets souvenirs" intéressent aussi l'équipe du film.

Cela peut être en Touraine, mais aussi ailleurs. Des repérages sont prévus en Centre-Val de Loire en novembre par la réalisatrice. On notera que ce projet est soutenu par Ciclic, l'agence qui finance les projets cinématographiques dans la région.

Pour répondre à cet appel à témoins, vous pouvez appeler d'une cabine (ou d'un portable) le 06 62 34 37 33 ou écrire à welcome@lavieestbellefilms.fr