StorieTouraine, 29/10/18 : Le maire de Fondettes à Bercy, manifestations contre la hausse des carburants en Touraine, report du concert d'Amel Bent...

On évoque aussi un grave accident à Crotelles.

Comme chaque jour, du lundi au vendredi, la StorieTouraine vous permet de faire gratuitement le point sur l'actualité du jour. Cet article est actualisé en fonction des nouvelles informations qui nous parviennent...

Accident...

En milieu d'après-midi, une collision entre deux voitures et une camionette a fait 8 blessés à Crotelles dans le Nord de l'Indre-et-Loire. Le choc a eu lieu sur la D910 entraînant de fortes perturbations du trafic. Deux adultes ont été grièvement touchés et désincarcérés. 4 enfants plus légèrement touchés font aussi partie des victimes. 25 pompiers se sont rendus sur place.

C'est le deuxième accident avec un nombre important de blessés en 48h après le choc entre deux voitures qui a fait 9 victimes à Chambray samedi, déjà sur la D910, l'ex Nationale 10.

Essence...

Alors qu'un site spécialisé annonce que le diesel est plus cher que l'essence dans 19% des stations tourangelles et 32% en Centre-Val de Loire, sur les réseaux sociaux, les messages de mécontentement autour de la hausse des taxes sur les carburants se comptent par dizaines. Un appel à manifester a été lancé pour le 17 novembre et plusieurs groupes ou événements Facebook appellent à une mobilisation en Indre-et-Loire, notamment un pour un rassemblement au Parc Expo de Tours.

Pour l'instant, il est encore un peu tôt pour connaître l'ampleur réelle de la mobilisation mais des centaines d'internautes se disent "intéressés" par le mouvement. Certains affichent leurs gilets jaunes sur leur tableau de bord pour prouver leur détermination. Reste à savoir ce qui sera déclaré ou pas en préfecture dans les prochaines semaines, et si les différents mouvements s'uniront sachant qu'un appel a également été lancé dans le Lochois. A Orléans, ce sont pas moins de 3 000 personnes qui se disent prêtes à faire un blocage pour dénoncer les prix à la pompe... Pendant ce temps, le gouvernement reste inflexible.

Sandvik, suite...

Alors que les négociations du Plan de Sauvegarde de l'Emploi débutent ce mardi sur le site Sandvik de Fondettes dont on a appris la fermeture il y a une semaine avec 161 suppressions de postes à la clé, le maire LR de la ville Cédric de Oliveira annonce qu'il sera reçu au Ministère de l'Economie et des Finances ce 30 octobre. Il sera accompagné de la députée de sa circonscription Sabine Thillaye, du député de Tours Philippe Chalumeau, de Thibault Coulon (vice-président de la Métropole en charge de l'économie), du président de l'Association des Maires Ruraux Guy de Brantes et d'un représentant du personnel de Sandvik - Jacques Bolton. L'enjeu est de négocier un bon plan social mais aussi de trouver un éventuel repreneur.

Photos du jour...

4 judokas d'Indre et Loire de la Judo Team 37 reviennent du Championnat du Monde de Judo Vétérans à Cancun au Mexique.

-Valérie BOUSSIQUAULT (5ème en 2017 aux Monde et 5ème aux Europe) – UJTM / JUDO TEAM 37 – termine vice-championne du monde en F1 – 78 KG

-Christophe MANETTE (Vice Champion du Monde 2017)– UJTM / JUDO TEAM 37 – termine champion du monde en M4-81 KG

-Xavier CHABBAUD (Vice Champion d'Europe 2018) – BALLAN J.C / JUDO TEAM 37 – termine 7ème en M3 -66 KG

-Patrice de LAVAU (3ème des Championnats d'Europe 2017)– JUDO CLUB STE MAURE / JUDO TEAM 37 termine non classé sur blessure



Près de 1 000 judokas et 32 nations étaient représentées à Cancun, la France termine 2ème nation derrière le Brésil au nombres de médailles.

Musique...

Amel Bent devait venir à Tours le 17 février, ce sera finalement le 23 juin à 18h, toujours au Vinci. Les billets déjà pris restent valables mais vous pouvez aussi vous les faire rembourser.