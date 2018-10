Pluie tous les jours (ou presque) cette semaine en Indre-et-Loire

Et un début de semaine froid.

Echarpe ?

Parapluie ?

Bottes ?

C'est bon, vous êtes équipé(e) pour attaquer la semaine !

Lundi : un peu comme ce dimanche on aura droit à de la grisaille du matin au soir dans le département, avec quelques gouttes jusqu'en milieu de matinée, et des pluies possibles en fin de journée. Le thermomètre évoluera peu : 2° de minimum à Langeais et Vernou-sur-Brenne le matin, 6 à Tours l'après-midi.

Mardi : des pluies possibles avant le lever du jour, ensuite temps plutôt sec avec alternance de nuages et d'éclaircies. Les températures remonteront avec 13° pour Amboise et Joué-lès-Tours dans l'après-midi, mais seulement 3 à Mettray le matin.

Mercredi : on a besoin d'eau donc une nouvelle perturbation est annoncée dès la fin de matinée avec des pluies qui se renforceront dans l'après-midi. Hausse des températures en vue avec 5 le matin pour Fondettes, 16 à Tours l'après-midi.

Jeudi : le Soleil devrait faire quelques apparitions mais Météo France nous annonce aussi de bonnes averses. 8° à Dierre le matin, 14 à Druye l'après-midi en ce jour férié.

Vendredi : si vous faites le pont, vous pourrez en profiter pour sortir un peu... Le temps sera sec et sans doute un peu ensoleillé, avec jusqu'à 15° l'après-midi à Monnaie.

Et le week-end ? Bonnes averses samedi et dimanche malgré quelques éclaircies, et températures comprises entre 8° (le matin) et 14 (l'après-midi).