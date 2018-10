Le chômage augmente de nouveau en Indre-et-Loire

29 700 demandeurs d'emploi sans aucune activité.

Depuis 4 ans, le chômage n'a pratiquement pas évolué en Indre-et-Loire : près de 30 000 personnes sont sans aucun emploi, 29 700 exactement à la fin du troisième trimestre 2018 selon les données publiées ce jeudi midi. Ce chiffre est en hausse : +2% en 3 mois soit 580 inscrit(e)s en plus sur les listes de Pôle Emploi. Sur un an, l'augmentation est de 0,1%.

Si l'on ajoute les chômeurs à la recherche d'un emploi stable mais qui cumulent quand même intérim, petits boulots ou temps partiels, le nombre de personnes inscrites à Pôle Emploi est de 53 530 en Touraine, +1,3% en trois mois (690 noms en plus sur les listes), +1,9% sur un an. A noter que le département s'inscrit à contre-courant de la tendance régionale où le chômage baisse de 0,7% sur un an pour les demandeurs d'emploi sans activité et augmente moins fort toutes catégories confondues (+0,5%).

Au niveau national, le chômage progresse de 0,5% en 3 mois pour les personnes sans activité (-1,2% en un an) et 0,4% en incluant les personnes qui travaillent un peu (+0,6% en 12 mois).

Dans le détail, sur un an, le chômage touche plus les femmes (hausse d'1,4%, baisse d'1,1% pour les hommes) même si la tendance s'ets inversée sur les trois derniers mois. De juillet à septembre, toutes les catégories d'âge ont vu le nombre de personnes à la recherche d'un emploi revu à la hausse, y compris les jeunes.

En Indre-et-Loire, 46,7% des personnes inscrites à Pôle Emploi le sont depuis plus d'un an, contre 44,7% en septembre 2017. Cela représente 24 880 personnes, 1 470 en plus en 12 mois.