StorieTouraine, 22/10/18 : vols par ruse à Villandry et Ballan, mobilisation à la SNCF mercredi, les dix ans d’Ikea à Tours…

On parle aussi de Boulevard des Airs au Parc Expo de Tours.

Gratuite et mise à jour dès que l’actualité le nécessite, la StorieTouraine vous permet de faire le point sur l’essentiel de l’actualité tourangelle… Voici notre édition de ce lundi 22 octobre :

Vols par ruse…

D’après les gendarmes d’Indre-et-Loire, des personnes âgées ont été victimes de vols par ruse samedi sur Ballan-Miré et Villandry. Leur attention a été détournée pour subtiliser carte bancaire et argent liquide. De faux vendeurs de calendriers de La Poste ont par ailleurs été signalés sur Bourgueil. Les militaires lancent donc un nouvel appel à la vigilance.

Mobilisation à la SNCF…

Il y a quelques semaines, nous vous révélions le projet de suppression de 10 postes aux guichets de la gare de Tours, laissant supposer une réduction des horaires d’accueil ou des moyens pour un site encore très fréquenté. Ce mercredi, les syndicats cheminots organisent une mobilisation doublée d’une grève pour critiquer ce choix de leur direction mais aussi s’opposer à la suppression des agents chargés de donner le départ des trains sur les quais à partir de 2019 (ceux qui donnent le coup de sifflet).

On ne connait pas encore l’impact de ce mouvement sur le trafic de mercredi en revanche notez qu’un rassemblement est prévu à 9h devant le siège de la direction de la SNCF Centre-Val de Loire Rue Edouard Vaillant, tout près de la gare de Tours.

L’alerte…

Maire de St-Pierre-des-Corps mais aussi vice-présidente de la Métropole en charge des sports, Marie-France Beaufils nous a transmis ce lundi un courrier envoyé à la nouvelle ministre des sports, Roxana Maracineanu. L’élue communiste critique la suppression des contrats aidés ou la baisse du nombre de fonctionnaires intervenant dans le sport. Selon elle, dans sa commune, l’aide du Centre National du Sport au club de gym comptant 300 licenciés a été diminuée de moitié. Elle demande donc une prise en charge de 50% des licences sportives par l’Etat pour en encourager la pratique ou le lancement d’un plan pour rénover les équipements. 5 autres représentants d’Indre-et-Loire co-signent ce courrier.

Le projet…

Leader du groupe d’élus démissionnaires à St Avertin fin septembre, Laurent Raymond a présenté son projet pour les élections municipales anticipées qui auront lieu dans la ville d’ici la fin de l’année. Parmi les propositions de sa liste Demain Saint Avertin : baisse des impôts locaux de 2% en 2019 après la hausse de 2018, supprimer un poste d’adjoint pour économiser 10 000€, faire des coupes dans les dépenses (en supprimant la voiture du maire, par exemple), relancer l’événement Riding Park dédié à la glisse et supprimé en 2018 ou encore rendre à nouveau gratuit le repas des aînés. Sa liste de 33 noms compte 13 personnalités jusqu’ici absentes du conseil municipal. On notera que l’ancien maire Jean-Gérard Paumier – président du Conseil Départemental – y figure en 28ème position, sans garantie d’être élu.

A noter : les élus Philippe Lebot, Brigitte Lizé-Brun et Lionel Jeanjeau lancent eux une liste baptisée Avenir Saint Avertin. Ils disent ne pas comprendre cette démission estimant que les élus mécontents du maire pouvaient le maire en minorité et gérer la commune jusqu’au prochain scrutin de 2020. Ils critiquent aussi le coût (« plusieurs milliers d’euros ») de l’organisation de ce nouveau scrutin.

Anniversaire en kit…

22 octobre 2008 – 22 octobre 2018 : le magasin Ikea de Tours fête ses 10 ans ce lundi, avant une opération commerciale d’envergure début décembre. L’enseigne de 10 000m² installée à Rochepinard voit en moyenne passer 1,5 million de clients par an, dont 59% qui viennent des départements voisins. Longtemps seul dans la région, il se partage désormais le marché avec l’Ikea d’Ardon, près d’Orléans.

Concert...

Un groupe qu'on a adoré à Avoine Zone Groove en 2017 revient dans la région, cette fois au Parc Expo de Tours : Boulevard des Airs. "e groupe a publié son nouvel opus, « Je me dis que toi aussi », le 31 août 2018 : des mélodies entêtantes, des textes poignants et une touche électro" lit-on dans la présentation du spectacle prévu le 14 décembre 2019 à 20h. Places en vente entre 32 et 45€.