Cette fois, l’automne arrive pour de vrai en Indre-et-Loire

Chute des températures et temps plus humide en fin de semaine.

Ressortez les pulls, gardez l’écharpe à portée de main : le thermomètre qui dépasse 20° c’est terminé en Touraine. Les températures vont baisser et le Soleil brillera moins souvent pour cette première semaine des vacances de la Toussaint. Voici le détail de ce qui vous attend…

Lundi : quelques brumes dans la matinée, puis un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Le Soleil pourrait être timide le matin mais plus généreux l’après-midi. Comptez 9° au réveil à Noizay, Sublaines et Joué-lès-Tours puis jusqu’à 17 à Tours et Luzillé.

Mardi : une journée sans nuages annoncée par Météo France mais à peine 5° à Neuillé-le-Lierre le matin, pareil à Amboise. 17 prévus l’après-midi à Sorigny et Manthelan.

Mercredi : temps un peu brumeux en matinée, ensuite des éclaircies entre les nuages. Seulement 6° à Véretz et Luynes pour commencer la journée mais quasi 20 à St-Pierre-des-Corps dans l’après-midi.

Jeudi : brouillards envisageables pour le matin, ensuite un peu de Soleil mais également de gros nuages dans l’après-midi. Prévoyez un maximum de 17° à Chinon et Druye.

Vendredi : la grisaille va dominer avec sans doute de bonnes averses dans l’après-midi. 15° maximum à Langeais et St Avertin.

Samedi : seulement 11° maximum à Dierre et St Genouph ! Le temps sera très variable avec des pluies.

Dimanche : 10° l’après-midi et toujours un risque d’averses.

Au fait, dans la nuit de samedi à dimanche on passera à l'heure d'hiver : à 3h il sera 2h.