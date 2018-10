Astérix, Obélix et beaucoup de bois ce week-end à la Bourdaisière

Pour la Fête de la Forêt et du Bois.

C'est la 3ème du genre : ce week-end le Château de la Bourdaisière organise sa Fête de la Forêt et du Bois pour parler aussi bien des grands espaces boisés qui nous font beaucoup de bien quand on s'y promène que des meubles design en bois ou des maisons construites à partir d'arbres.

Au programme ce samedi et ce dimanche : des jeux géants... en bois, des ateliers pour réaliser un herbier, des initiations au tir à l'arc, du yoga, de la sculpture sur arbre, un dîner forestier dans les caves du château, un banquet dans les bois le dimanche..

Autre nouveauté : un grand jeu de piste avec des cadeaux à gagner, et puis on notera la présence des Gaulois Astérix et Obélix qui devraient plaire aux enfants. D'ailleurs, c'est Idéfix qu'ils devront retrouver pendant le jeu de piste !

Entrée : 6€, gratuit pour les moins de 10 ans ou moins d'1m30.