Les températures vont (un peu) baisser en Indre-et-Loire

Et il va un peu pleuvoir, aussi.

Comme chaque dimanche soir sur Info-Tours.fr, on fait le point sur la météo des prochains jours dans le département...

Lundi : la journée devrait commencer sous les nuages avec quelques pluies puis le ciel s'éclaircira... Premières éclaircies possibles dès le milieu de matinée, puis temps variable et sec dans l'après-midi. Les températures resteront élevées avec 14 dès le matin à Candes-St-Martin et La-Croix-en-Touraine, 25 à Tours l'après-midi.

Mardi : on prévoit de belles éclaircies toute la journée avec quelques degrés de moins : 12 le matin à Hommes et Esvres, 23 à Joué-lès-Tours l'après-midi.

Mercredi : une petite perturbation traversera la Touraine avec pas mal de grisaille et quelques pluies, mais aussi des éclaircies (plutôt l'après-midi). Le rafraîchissement se confirmera même s'il fera encore 21° à Montbazon et Monnaie l'après-midi, ce qui reste élevé pour une deuxième quinzaine d'octobre.

Jeudi : temps toujours variable avec quelques averses, plutôt sur l'Ouest du département si les prévisions se confirment. Comptez 20° maximum à Vouvray et Berthenay.

Vendredi : prévoyez 11° le matin à St-Pierre-des-Corps et Chinon, 20 à Loches dans l'après-midi avec des nuages et des éclaircies.

Et pour le week-end ? Il devrait faire beau partout en Indre-et-Loire... mais plus frais. On descendra sous la barre des 10° le matin, pas plus de 18-19 l'après-midi.