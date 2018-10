Mort de l'ancien sénateur et député tourangeau Jean Delaneau

Il avait 85 ans.

On l'a connu élu de Château-Renault (maire pendant 34 ans !) et d'Autrèche mais aussi président du Conseil Général d'Indre-et-Loire, député sur la 2ème circonscription (Amboise) puis enfin sénateur du département (et vice-président de la Haute Assemblée) : l'ancien élu Jean Delaneau est mort, apprend-t-on ce jeudi.

Centiste, "il a incarné les valeurs du progrès, d'une certaine forme du libéralisme, de la démocratie, d'une Europe ambitieuse et de la liberté d'entreprendre" estime la députée Sophie Auconie (UDI).

"C'est un homme dont je salue la constance et l'engagement au service de la Touraine. Son dernier engagement politique fut auprès de la commune d'Autrèche dont il fut le maire de 2001 à 2008. Il se retira de la vie politique à l'issue de son mandat et c'est 10 ans plus tard que nous lui rendons ce dernier hommage au nom de ce territoire qu'il aimait tant" écrit pour sa part le député amboisien LREM Daniel Labaronne.

"C’est une page de l’histoire de notre région qui se tourne. Jean Delaneau aura servi la Touraine et la région toute sa vie, et ce, depuis les années 60" souligne François Bonneau, le président de la Région.