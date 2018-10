Un Trail des Bulles arrosé dimanche dans le Vouvrillon

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Ce week-end, la nouvelle édition du Trail des Bulles de Vouvray a réuni pas moins de 1 300 participants sur deux jours... Sur le 21km, et malgré la pluie de dimanche, Bastien Nivet s'est imposé en 1h32'49'' soit 13,7km de moyenne et avec 4'25'' d'avance sur le second, Mikael Manin. La première femme est 77ème, elle vient de Joué, c'est Francesca Mondot et elle a couru en 2h04'56''. Tout le classement est ici et les photos de James Techer ci-dessous...