StorieTouraine, 08/10/18 : écoles et crèches fermées mardi, manif d'avocats, Miss France à Tours...

L'essentiel de l'actualité de ce lundi en Indre-et-Loire.

Quelles sont les informations fortes de ce début de semaine en Touraine ? Comme chaque jour on fait le point dans votre StorieTouraine, le résumé de l'actualité de la journée...

Grève...

Ce lundi matin sur Info Tours on vous expliquait pourquoi les syndicats appellent à manifester ce mardi dès 10h Place de la Liberté (en direction de la Rue Nationale, des Halles puis de la Place Jean Jaurès, des secteurs à éviter en voiture et en transports en commun en fin de matinée). Qui dit mobilisation large dit perturbations avec des bus supprmés (détails ici) mais aussi deux crèches tourangelles fermées (Europe et Fontaine) et des perturbations dans les établissements scolaires. A Tours, école maternelle des Abeilles fermée et 7 autres écoles en mode "service minimum d'accueil" en raison d'une forte mobilisation des profs. Quelques trains seront aussi supprimés de Tours vers Nevers, Orléans ou Paris.

Manif (bis)...

Les syndicats du privé et de la fonction publique ne seront pas les seuls à se mobiliser ce mardi... Les avocats aussi ont des choses à dire. A 12h30 ils se rassembleront sur les marches du Palais de Justice Tours. Ils dénoncent les projets de réforme de la justice du gouvernement et appellent à une meilleure organisation de la justice de proximité avec un maillage territorial efficace des services judiciaires (et non pas des tribunaux spécialisés, l'un sur l'application des peines, l'autre sur le droite de la famille...).

Interpellation...

Ce lundi France Bleu rapporte l'interpellation vendredi d'un homme de 23 ans accusé d'avoir donné 5 coups de couteau à un autre homme devant la discothèque tourangelle Le Pym's le 12 août dernier. Il a arrêté à sa sortie d'hôpital psychiatrique, puis mis en examen pour tentative de meurtre et enfin placé en détention provisoire.

Recrutement...

La police cherche à embaucher dans l'Ouest, en l'occurence des postes d'adjoints de sécurité. Le concours s'adresse aux 18-30 ans et il faut s'inscrire avant fin octobre. Infos au 02 47 42 86 77.

Des fleurs et une Miss...

Maëva Coucke, Miss France 2018, était à Tours ce lundi pour remettre les prix du salon Novafleur, le concours des fleuristes organisé au Vinci depuis le début du week-end. Dans une robe toute en fleurs, elle a présidé la cérémonie et, forcément, est repartie avec plusieurs bouquets...

Et alors qui a gagné ? Dylan Decamp est 1er, Damien Thuaud est 2ème et Sylvie Deyris 3ème. Aurélie Fachin, fleuriste du Château de Chenonceau, ne figure donc pas parmi les lauréats.