6 jours à plus de 20° cette semaine en Indre-et-Loire

Mais pas que du Soleil.

L’automne c’est en général une saison où le temps est changeant… Ce sera un peu le cas en Touraine dans les prochains jours. Voici ce qui vous attend :

Lundi : la journée devrait commencer avec quelques nuages mais très vite ils disparaîtront et le Soleil sera seul en scène jusqu’à la tombée de la nuit. Prévoyez moins de 10° le matin (8 à Ballan-Miré et Truyes), 21 à Tours et Chinon l’après-midi.

Mardi : encore une journée composée exclusivement de Soleil avec des températures forcément plus élevées que les moyennes de saison. On n’aura que 7° à Ambillou et Autrèche le matin mais 25 à Tours et Rivarennes l’après-midi.

Mercredi : attention la pluie revient l’après-midi (on rappelle qu’on en a besoin en cette période de sécheresse) mais le matin le temps sera agréable avec des éclaircies. Comptez 11° à Château-Renault au réveil, 21 dans l’après-midi à Luzillé.

Jeudi : la perturbation de la veille aura décampé mais une autre devrait donner des averses l’après-midi. Entre les deux : nuages et éclaircies. 14° prévus au réveil à La Riche, 25 l’après-midi à Monts.

Vendredi : temps sec garanti avec des éclaircies, 22° à Chenonceaux et Langeais.

Et le week-end ? La journée de samedi devrait être assez sympathique avec 25° à Amboise, des passages nuageux et des périodes ensoleillées régulières mais dimanche temps plus automnal avec des averses et 17° l’après-midi.