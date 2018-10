StorieTouraine, 04/10/18 : 3 ans de prison ferme pour la Madoff du Chinonais, le vainqueur du Marathon de Tours disqualifié, Kendji à Tours...

L’essentiel de l’actualité de ce jeudi en Touraine.

Que s’est-il passé ce jeudi en Indre-et-Loire ? Pour faire le point en une minute déroulez le feed ci-dessous : on vous a listé les infos importantes du jour et cet article sera actualisé en fonction des nouveautés.





Lazarus Too hors-circuit...

Ils étaient tout fiers les organisateurs du Marathon de Tours le 23 septembre : en 2h12, le Kényan Lazarus Too venait de battre le record de l'épreuve. Oui, mais le garçon était interdit de course dans son pays parce qu'un produit diurétique interdit a été détecté chez lui lors d'un contrôle anti-dopage. Et pas une petite suspension : deux ans sans pouvoir prendre le moindre départ.

Forcément, grosse gène des organisateurs. Auraient-ils pu, et dû, mieux contrôler en amont ? Peut-être mais ce ne sont pas les seuls à s'être fait piéger par le sportif et son staff puisque Lazarus Too a participé à d'autres courses françaises cette année car il n'est pas inscrit sur toutes les listes de coureurs soupçonnés de dopage. En tout cas, même à retardement, il a perdu son titre et la prime de 4 500€ qu'il devait toucher ne lui sera pas versée.

A l'avenir, les organisateurs n'excluent pas de ne plus faire venir de coureurs "premium" sur le Marathon de Tours afin d'éviter d'autres scandales. Au risque de retirer de l'attrait à l'épreuve et d'en faire baisser le nombre de participants ?

Madoff du Chinonais : le verdict...

Ce jeudi, le tribunal de Tours a condamné Sylviane Gigi à 4 ans de prison dont un avec sursis. Surnommée « La Madoff du Chinonais », cette femme a été reconnue coupable d’avoir arnaqué plus de 50 personnes avec des placements financiers frauduleux, des victimes qu’elle va devoir indemniser suite au préjudice qu’elles ont subi.



Le verdict de cette affaire assez singulière (qui avaut éclaté fin 2011) était attendu car en suspens depuis plus de 4 mois. A l’époque le procureur avait requis 3 ans de prison dont 18 mois avec sursis.



Rappelons que cette femme habitant Benais comparaissait pour la :mise en place d’un système de financement « pyramidal » où les intérêts des premiers « clients » étaient payés par les fonds déposés par de nouvelles personnes, un procédé semblable à celui mis au point - avec plus d’ampleur - par Bernard Madoff aux Etats-Unis. Pour la Tourangelle, on évoque une somme détournée de 2 millions d’euros. A noter que le tribunal n’a pas reconnu sa bipolarité comme circonstance atténuante.

Feu à St Genouph...

Peu après 6h30 ce jeudi,deux cabanons se sont enflammés à St Genouph, Route de St Genouph. L’incendie qui s’est déclenché pour une raison encore non déterminée s’est propagé à la végétation autour. Le danger pour les pompiers : la présence de bouteilles de gaz. Au final pas de blessés mais 10 stères de bois parties en fumée.

Ateliers ouverts...

Jusqu’à dimanche, les artistes de Neuvy-le-Roi vous accueillent de 14h à 20h...



LA GRANGE-ATELIER :- 2d, rue Saint-André (juste à côté de la Chapelle St-André)

– Jean-Michel Jouhanneau : Dessins, illustrations

– Benoît Déchelle : Peintures

– Dinhut : Illustrations, cadres débordants



L'ATELIER DE MICHELE T. PERBET - 1, rue de l'Hôtel de Ville – 1er étage (en face de la mairie)

– Michèle T. Perbet : Plasticienne, auteure



L'ATELIER DE MARTIAL GADIN - Atelier-studio au 24, Grande rue

– Martial Gadin : Plasticien-sculpteur, facteur de guitares

– Christophe Sanglier : Aquarelliste (présent vendredi et dimanche)

Kendji attendu à Tours...

Le jeune chanteur révélé dans The Voice est attendu le 2 mars 2019, au Parc Expo, pour un spectacle au sein de sa tournée AMigo Tour. Places en vente de 39 à 59€.