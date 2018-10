Boites à dents, machines à coudre, sables des plages, pantins : les collectionneurs en tous genres réunis à Monts

Deux jours pour réunir leurs passions.

Des compas...

Des boîtes à dents...

Et même des réchauds !

Ce week-end, 17 collectionneuses et collectionneurs se rassemblent à Monts avec les objets qu'ils accumulent depuis des années. C'est le Salon des Collectionneurs ! Pendant deux jours l’Espace Jean Cocteau se transforme en malle aux trésors. Un événement co-organisé par l’Association Livre et Culture et la Mairie de Monts.

Entrée libre pour cette 8ème édition, horaires : 10h à 18h samedi 6 et dimanche 7 octobre.