Octobre Rose 2018 : la Touraine s'engage contre le cancer du sein

Défilé, concert, stand de sensibilisation...

Chaque année, du 1er au 31 octobre, la mairie de Tours et la Place Jean Jaurès s'illuminent en rose, avec également l'installation d'un ruban de fleurs roses au centre de la place. Ce dispositif est reconduit pour 2018, et complété par une illumination en rose des bâtiments de l'hôpital Bretonneau. Tout ça à l'occasion d'Octobre Rose, le mois dédié à la lutte contre le cancer du sein.

Le rendez-vous est désormais bien connu : pendant 31 jours, l'accent est mis sur cette maladie qui touche une femme sur 8 et que les médecins disent pouvoir juguler dans 90% des cas si elle est dépistée à temps. Ce dépistage, organisé à partir de 50 ans via une radio des seins remboursée par la sécurité sociale, progresse mais reste insuffisant aux yeux des professionnels de santé qui déplorent qu'une femme sur 3 n'y participe pas.

Pour informer sur la maladie, ses risques, mais ausis les aides dont peuvent bénéficier les femmes atteintes par une tumeur, deux actions de sensibilisation sont prévues dès cette semaine par le CHU de Tours :

Ce mardi 2 et 9h30 à 16h dans le hall de Bretonneau à Tours

Ce jeudi 4 de 9h30 à 16h dans le hall de Trousseau à Chambray

S'y croiseront : l'équipe du Centre de Coordination des Dépistages des Cancers, la Ligue contre le Cancer d'Indre-et-Loire (que vous pouvez contacter toute l'année si besoin d'informations), une socio-esthéticienne, une diététicienne, une art-thérapeute...

Ce n'est pas tout : des stands d'information s'installeront dans plusieurs communes et sociétés tourangelles tout au long du mois, en voici la liste :

- 3 octobre : SKF France - Saint-Cyr-sur-Loire

- 5 octobre : ZA La Cafet’ - Tauxigny

- 10 octobre : SKF France - Saint-Cyr-sur-Loire

École Supérieure du Professorat et de l’Éducation - Fondettes

- 12 octobre : Clinique de l’Alliance - Saint-Cyr-sur-Loire

- 13 octobre : Journée rose - Azay-Le-Rideau

- 14 octobre : Journée rose - Saint-Avertin

- 15 octobre : Centre social Equinoxe - La Riche

- 16 octobre : Orange - Tours Deux lions

- 18 octobre : Faiveley - Saint-Pierre-des-Corps

- 19 octobre : CH Loches

- 20 octobre : Journée rose - Esvres-sur-Indre

Journée rose - Saint-Cyr-sur-Loire avec animation Sport et Femmes de 15h à 19h au gymnase Barc

- 21 octobre : Journée rose - Esvres-sur-Indre

- 24 octobre : Clinique PSLV & CORT - L’Escale, Saint-Cyr-sur-Loire avec défilé de mode dès 20h (entrée libre). Lors de ce féilé, mannequins pros et patientes opérées du sein se relaieront sur scène pour présenter différentes collections (prêt à porter, lingerie...). Spectacle cabaret assuré par Les Talents Aiguilles.

Mais encore...

Vendredi 5 octobre, l'association Flamme en Rose prévoit un concert caritatif à 20h salle Ockeghem pour soutenir son programme "Besoin d'une pause" qui finance de l'aide à domicile pour des familles touchées par le cancer. C'est l'ensemble Système D qui montera sur scène. L'entrée est à 5 ou 8€.

Le 11 octobre, le Professeur Patrizia Paterlini-Bréchot tiendra une conférence baptisée "Tuer le cancer" à 19h Salon Ronsard du Parc de la Perraudière à St-Cyr-sur-Loire.

La ville de Tours met en place des ateliers Forme & Bien-être pour les patientes victimes de cancers. Infos ici.