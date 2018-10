StorieTouraine, 01/10/18 : Disparition d'Aznavour, Porte de Loire, hausse de l'intérim, concert caritatif...

L'essentiel de l'actualité de lundi en Indre-et-Loire.

Chaque jour, la StorieTouraine fait le point sur les faits marquants de la journée à Tours et dans les environs... C'est gratuit et actualisé en temps réel...

Porte de Loire...

Ce lundi, 37 degrés vous révèle que le projet de construction d'hôtels, de commerces et de logements serait prêt à démarrer depuis le mois de mai. Pourtant, il bloque toujours. Les explications sont à lire dans cet article.

Des missions en intérim...

Selon un adage désormais célèbre, il suffit de traverser la rue pour trouver une mission d'intérim en Indre-et-Loire : +14% de propositions au mois d'août selon Prism'Emploi (+0,9% en Centre-Val de Loire). Le commerce et les services sont dynamiques, pas le BTP ni les transports.

Contrôles...

Les gendarmes étaient au péage de Sorigny et à celui de Monnaie ce lundi matin sur l'A10 : une vingtaine de militaires ont surpris 11 personnes conduisant sous l'emprise de stupéfiants. 19 infractions ont aussi été relevées pour surcharge de véhicule.

Incendie...

Ce lundi, un camion transportant 9 tonnes de paille a pris feu à Langeais, route de Tours. Une quinzaine de pompiers et trois camions se sont rendus sur les lieux pour éteindre l'incendie.

Blessure...

Dimanche, l'artiste chinois Shuangjian Zhao a été blessé lors de son numéro au Festival International du Cirque de Tours. Il n'a pas pu achever sa démonstration d'équilibriste à cause d'une chute avant le final, alors que c'était une grosse sensation du week-end sous le chapiteau de la Gloriette. Il a été pris en charge par les secours.

Palmarès...

Voici par ailleurs le palmarès de cette deuxième édition du Festival du Cirque de Tours :

- le Turon d'or (Prix du public) a récompensé l’artiste Chinois Zhang Fansur son fil souple.

- le Turon d'argent (Prix du jury) a récompensé l’artiste Espagnol Alexander Lichner au trapèze Washington.

- le Turon de bronze (Prix du jury) est allé aux Italiens Duo Sonny Gartner avec leur numéro Roue de la mort.

Trois autres prix spéciaux ont été remis :

- Le Prix spécial du cirque Brasil Jack de suède a été remis aux Italiens Duo Sonny Gartner, la roue de la mort.

- Le prix du club de cirque Français a récompensé l’artiste Allemande,Rosi Hochegger avec ses deux numéros de chiens et cheval comique.

- Le prix du docteur Frère, conseiller Artistique auprès de la princesse de Monaco a récompensé l’artiste Allemande, Rosi Hochegger avec ses deux numéros de chiens et cheval comique.

Train de l'Innovation...

Jusqu'à 18h, la SNCF fête ses 80 ans en gare de Tours avec un train spécial retraçant l'histoire du train. C'est gratuit.

Le Sourire de Lou...

Lou est une petite fille de 10 ans handicapée, atteinte d'une pathologie génétique mitochondriale. Lou ne marche et ne parle pas mais communique et progresse tous les jours. Pour l'aider à avancer, un concert est organisé samedi à la Salle Ockeghem de Tours avec l'ensemble Orion composé d'Emmanuèle Callisch (voix), de Guillemette Huebert (violoncelle) et de Caroline Estrade (piano). Début du spectacle à 20h30, entrée 8€ / gratuit -16 ans. Plus d'infos sur Facebook.

Décès de Charles Aznavour...

Les proches du chanteur ont annoncé son décès à 94 ans ce lundi, "le plus grand chanteur de variété du XXème siècle" écrit le député tourangeau Daniel Labaronne sur Facebook, "de nombreuses chansons résonnent en chacun de nous" ajoute le socialiste jocondien Vincent Tison. Charles Aznavour devait se produire le 17 novembre prochain au Grand Hall de Tours.