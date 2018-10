Fallone Gurtner élue Mademoiselle Centre à Rouziers-de-Touraine

Au cours d'une soirée autour du rêve.

Samedi soir, la salle des Quatre Vents de Rouziers accueillait l'élection de Mademoiselle Centre 2018 avec un public venu de toute la région pour encourager les candidates qui ont fait 3 passage sur scène : un sur le thème du rêve, un en tenue de ville et le troisième en robe de soirée. Elles devaient également présenter leur passion, répondre à quelques questions et conclure par un déilé en t-shirt blanc, short noir et chaussures rouges à talons.

Six candidates ont été titrées dont Fallone Gurtner, Mademoiselle Centre 2018 succédant à Clarisse Fronteau.

- 1ère Demoiselle : Kenza Bonnel

- 2ème Demoiselle : Pauline Audureau

- 3ème Demoiselle : Coline Perrin

- Demoiselle d'Honneur : Rachel Ciry

- Prix du public : Noémie Le Guellec

Voici les photos de la soirée par Patricia Pireyre :