Dimanche, Montlouis fait sa fête de l'automne

Et on va bien s'amuser.

Pour vous c'est quoi l'automne ?

Oui... Mais encore ?

Aussi, en effet. Mais pas que...

Ce dimanche 7 octobre Montlouis-sur-Loire fait sa fête de l'automne "de déguster les marrons chauds, la bernache et la soupe de poiron, de lâner entre les stands des nombreux exposants et de chercher le livre idéal à la Bourse aux Livres, organisée par la Médiathèque et Le Conciliabulle. Les visiteurs pourront également obtenir des conseils de jardinage auprès des agents du Service Parcs et Jardins de la Ville ainsi que de l’associaion Montlouisienne du Jardin du Cheminot. Des restaurateurs seront présents toute la journée pour saisfaire les papilles des gourmands" explique la ville.

En résumé : départ de randonnée à 9h, Place Abraham Courtemanche, parcours sensoriel Place François Mitterrand de 10h à 19h, cours de dessin à 10h30 à la médiathèque, confection de cadre végétal sur la Place à 14h, jeux de société de 14h à 16h à la médiathèque, cuisine à 15h sur la place... Toutes les infos via ce lien.