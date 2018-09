De la pluie en Indre-et-Loire cette semaine ? Non, pas vraiment

En revanche on aura des feuilles mortes.

Vous ne savez pas où est votre parapluie et avez même oublié comment on le dépliait ? Vous pouvez reléguer la mention « regarder un tuto parapluie » au bas de votre to do list car la semaine qui s’annonce ne sera pas très humide en Indre-et-Loire. A une exception près… Voici le détail jour par jour.

Lundi : il va pleuvoir. Enfin, de petites averses sont prévues en fin de nuit et en tout début de matinée. Autrement dit, si vous avez posé un RTT ou que votre réveil ne sonne pas vous passerez au travers des gouttes (non, ce n’est pas une éloge de la paresse…). Pour le reste de la journée prévoyez un ciel variable avec éclaircies. Quant aux températures : 9 au réveil à Joué-lès-Tours, 17 à Civray-de-Touraine dans l’après-midi.

Mardi : après une belle matinée le ciel se couvrira dans l’après-midi mais le temps restera sec. Le matin à peine 10° pour Montbazon et 20 pour Berthenay l’après-midi.

Mercredi : les gros nuages seront encore là le matin mais ils se dissiperont dans l’après-midi pour laisser passer quelques rayons de Soleil. Pour les températures, même amplitude que la veille : 10 à Tours le matin, 20 l’après-midi.

Jeudi : ciel tout bleu et Soleil généreux avec un maximum de 19° à Loches et Chinon. Idéal pour une balade dans les bois, les pieds dans les feuilles...

Vendredi : seulement 7° le matin à Monnaie mais 22 l’après-midi grâce à un Soleil très efficace.

Et pour le week-end ? Alternance de nuages et d’éclaircies avec autour de 18° l’après-midi. Cela reste particulièrement agréable pour la saison même s’il faut bien se couvrir le matin…