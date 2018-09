Un jeune homme de 19 ans tué à Neuillé-Pont-Pierre

L'accident a eu lieu dimanche matin.

Ce dimanche 30 septembre vers 9h, une voiture seule en cause a été victime d'un accident sur la commune de Neuillé-Pont-Pierre, au lieu-dit La Ferretière.

Une quinzaine de pompiers se sont rendus sur place pour porter secours au conducteur de 19 ans et à sa passagère de 16 ans. Les deux victimes ont été désincarcérées par les pompiers puis transportées sur le CHU Trousseau à Chambray-lès-Tours. La jeune femme est gravement blessée, et on a appris dans la journée le décès du jeune homme.

On ignore encore les causes exactes de l'accident mais la voiture s'est retournée sur le bord de la route. Une enquête est ouverte.

Photo : David Lagache