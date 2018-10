De nouvelles fermetures sur l'A10 et l'A85 cette semaine

A cause de travaux.

Voici le détail des perturbations prévues à partir ce lundi 1er octobre sur les autoroutes tourangelles...

Durant 2 nuits (lundi 1er et mardi 2 octobre), entre 20h et 7h, sur l'A10 : fermeture de la bretelle d'entrée de Chambray-lès-Tours (n°23) en direction de Bordeaux.

Durant 4 nuits (lundi 1er, mardi 2, mercredi 3 et jeudi 4 octobre), entre 20h et 7h, sur l'A10 : fermeture de la bretelle d'entrée de Tours Nord (n°19), depuis la RD 910 en provenance de Tours ou de Monnaie et en direction de Paris ou de Tours.

Risque de ralentissement dans une zone de travaux entre les échangeurs de Joué-lès-Tours (n°24) et de Monts-Sorigny (n°24.1), dans les deux sens de circulation.



Jusqu'au lundi 1er octobre à 21h, sur l'échangeur A10xA85 : fermeture de la bretelle en provenance de Vierzon (A85) et en direction de Paris (A10).

Jusqu'au jeudi 4 octobre à 7h, jour et nuit + nuit du jeudi 4 octobre, entre 20h et 7h, sur l'échangeur A10xA85 : fermeture de la bretelle en provenance de Bordeaux (A10) et en direction d'Angers (A85).

Nuit du lundi 1er octobre, entre 20h et 7h, sur l'échangeur A10xA85 : fermeture de la bretelle en provenance de Paris (A10) et en direction de Vierzon (A85).

Durant 2 nuits (lundi 1er et mardi 2 octobre), entre 20h et 7h, sur l'échangeur A10xA85 : fermeture de la bretelle en provenance de Vierzon (A85) et en direction de Bordeaux (A10).

Durant 2 nuits (lundi 1er et jeudi 4 octobre), entre 20h et 7h : fermeture de la bretelle en provenance d'Angers (A85) et en direction de Bordeaux (A10).

Durant 3 nuits (mardi 2, mercredi 3 et jeudi 4 octobre), entre 20h et 7h : fermeture de la bretelle en provenance de Bordeaux (A10) et en direction de Vierzon (A85).





Dans tous les cas, des déviations via les petites routes seront indiquées précise Vinci Autoroutes.