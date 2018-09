Colonies de vacances : des changements pour 2019 en Indre-et-Loire

Le Département cherche 80 places sur la côte Atlantique.

L'été dernier, le centre de vacances de Mayet-de-Montagne (Allier) a définitivement fermé ses portes. Propriété du Conseil Départemental d'Indre-et-Loire, il pouvait accueillir simultanément jusqu'à 80 jeunes en colonie de vacances. Mais, trop cher à entretenir, la collectivité a décidé d'y renoncer pour privilégier le développement de son autre site : un centre en bord de mer à Longeville, en Vendée.

Bénéficiant d'un plan de 3 millions d'euros, le bâtiment est en cours de rénovation... "Avec ces travaux, nous allons pouvoir, outre les deux mois d'été, ouvrir le centre plusieurs mois dans l'année, en le louant à d'autres structures par exemple" précisait Nadège Arnault à Info Tour il y a quelques temps. Et cette dernière d'imaginer un centre d'un nouveau type, moderne avec des structures à la fois en dur mais aussi souples commes des yourtes : "nous voulons mettre en place un accueil innovant qui réponde aux demandes d'aujourd'hui".

Mais tout ne sera pas prêt à l'été 2019, donc impossible de passer dans l'immédiat de 150 à 230 places comme c'était envisagé à l'origine. Ce vendredi, le président du Conseil Départemental a donc annoncé un plan de repli pour permettre au même nombre de petites tourangelles et de petits tourangeaux de partir en vacances.

En plus de Longeville-sur-Mer, l'institution va mettre à disposition 80 places à Quiberon ou Biscarosse, donc toujours sur la côte Atlantique. Peut-être même qu'un peu plus de lits seront disponibles qu'en 2018 nous fait-on savoir ce vendredi. Le dispositif sera confirmé dans le courant du mois d'octobre.

A noter également que, dès 2019, le centre de Longeville-sur-Mer ne sera plus géré en direct par le Conseil Départemental mais par une autre société via une délégation de service public. Le gestionnaire sera choisi avant la fin de l'année et chargé de recruter les animatrices et animateurs qui encadreront les enfants au départ de la Touraine.