Depuis un an, le Chinonais a son auto-école solidaire

Et les cours affichent complet.

"Sur le territoire du Chinonais, on a beaucoup de communes et des transports collectifs pas toujours adaptés" explique Gaëtan Tarot. Cofondateur de l'association La Batoude, le bénévole s'active depuis 13 mois pour développer son projet d'auto-école solidaire, c'est-à-dire un établissement qui propose des formations au permis de conduire à des personnes en difficulté d'apprentissage ou en manque de moyens financiers dans le but de les aider à retrouver un emploi.

"Les bénéficiaires nous sont adressés par Pôle Emploi ou par des assistantes sociales" ajoute Gaëtan Tarot qui ne manque pas de demandes : "nous en avons reçu 87 depuis le lancement de notre activité, alors que nous ne pouvons pas en former plus de 30 à l'année." La Batoude emploie une monitrice professionnelle assermentée qui se charge de la direction pédagogique et de l'accompagnement des élèves pour le code comme pour la conduite : "elle est toujours en visà-vis avec l'élève, on met en place un suivi personnalisé car certains ont des difficultés à apprendre, à lire ou à écrire."

Les parcours sont d'ailleurs variés : "certains élèves passent leur permis en 7 à 8 mois mais d'autres mettent plus de temps car ils viennent de manière irrégulière" indique encore Gaëtan Tarot. On notera que la formation est financée par des dons ou des subventions de fondations (dont une, Transdev, qui a récemment permis l'achat d'un véhicule homologué pour les heures de conduite) mais que les élèves financent également une petite partie de leur permis.

Par ailleurs, La Batoude ne se contente pas de former, elle assure un suivi : "après l'obtention de leur permis, nous contiuons de les suivre pour voir s'ils ont retrouvé un emploi" nous explique son président. Et vu les besoins, il n'exclue pas à terme d'augmenter la cadence avec l'embauche d'une deuxième monitrice. Mais pour cela, il faudra des fonds financiers... et des bénévoles : "nous sommes actuellement 16 membres dans l'association, dont une demi-douzaine de membres actifs. Nous cherchons donc des bénévoles" précise Gaëtan Tarot.

Contact : batoudeautoecole@gmail.com