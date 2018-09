[La question conso] Le téléphone fixe va-t-il vraiment disparaître ?

L'UFC Que Choisir 37 vous répond.

Chaque semaine, on vous aide à y voir plus clair dans le monde la consommation grâce à l'UFC Que Choisir d'Indre-et-Loire qui répond à vos questions... Pour les envoyer, facile : un mail avec "Que Choisir" en objet, et on transmet.

Cette semaine, intéressons-nous au téléphone fixe...

Question : « Admettons que je sois un client d’Orange, sans Internet, avec uniquement un abonnement pour mon téléphone fixe. On annonce la fin prochaine de la téléphonie fixe à partir du 15 novembre, que se passera-t-il pour moi ou pour mes proches qui sont dans cette situation ? »





Réponse de l’UFC-Que Choisir 37 :



Pour l’essentiel, ce qu’il faut retenir :



Tout d’abord, seuls les clients SFR et Orange dont le téléphone fixe est branché directement sur la prise téléphonique murale (prise en T) sont concernés :



- Le 15 novembre 2018, rien ne change pour l’utilisateur, ce n’est que le début d’un processus qui va s’étaler sur plusieurs années.

- Les utilisateurs actuels d’une ligne fixe, avec une prise T, pourront donc continuer d’appeler depuis cette ligne pendant au moins 5 ans, sauf déménagement ou demande de passage à la fibre.

- En cas de déménagement il sera toujours possible de demander à avoir une ligne fixe, seule différence, cette ligne utilisera une nouvelle technologie, le protocole IP (Internet protocol).

- Il ne sera pas nécessaire de changer votre téléphone fixe actuel pour bénéficier de la technologie IP sauf si vous avez encore un vieil appareil à cadran.

- La qualité du son avec le protocole IP devrait être équivalente à celle du RTC.

- Pour les clients recevant déjà la téléphonie fixe via une box, aucun changement, vous garderez donc votre numéro en 02 ou 09.

Encore des questions sur le sujet ?Article complet sur le site de Que Choisir 37.