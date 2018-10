StorieTouraine, 26/09/18 : le procès de l’affaire Haddad, une distinction pour le CHU, la fin d'une station-essence…

L’essentiel de l’actualité de ce mercredi en Indre-et-Loire.

La StorieTouraine c’est un excellent moyen de faire rapidement et gratuitement le point sur les infos du jour dans le département… Vous pouvez revenir plusieurs fois, l’article est mis à jour au fil de la journée.

Bug sur les rails…

En début de matinée, plusieurs trains ont été retardés à Tours et St-Pierre-des-Corps à cause d’un problème d’aiguillage. Des Intercités, TER et TGV ont été impactés dès 6h du matin. Le trafic est normal à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Affaire Haddad…

Souvenez-vous : en juillet on apprenait que Mounia Haddad, conseillère départementale d’Indre-et-Loire et originaire de St-Pierre-des-Corps, avait été enlevée et séquestrée par son père et deux oncles au domicile familial. En cause : sa famille refuserait que la jeune femme de 29 ans épouse son compagnon (une union qui a d’ailleurs été célébrée depuis les faits). Son frère est également accusé de l’avoir menacée de mort.

Posant la question de l’oppression exercée sur des femmes que l’on prive de leur liberté de choix amoureux, cette affaire est jugée ce jeudi 27 septembre au tribunal de Tours, après un 1er renvoi du dossier le 2 août pour que les accusés préparent leur défense (ils nient les faits tous les 4).

Mounia Haddad et son compagnon devraient être présents à l’audience pour témoigner.

Essence...

Vous la connaissez depuis longtemps, peut-être depuis toujours : la station-service du Sanitas sous enseigne Total ferme ce dimanche. Elle jouxte une barre d'immeubles qui va être détruite d'ici quelques mois dans le cadre de la rénovation du quartier.

Liquidation...

La NR indique ce mercredi que le magasin Fly de Chambray a été liquidé. Fermeture prévue au plus tard le 10 novembre. Depuis le 15 septembre 23 magasins ont déjà fermé dans le pays. On ne sait pas encore ce que vont devenir les salariés de l'enseigne.

Le CHU distingué…

Le CHU de Tours a été désigné Centre National de Coordination du Dépistage Néonatal. Ce programme s’adresse à tous les nouveau-nés naissant en France, dans le but de détecter 5 maladies sévères affectant précocement l’enfant en l’absence de traitement comme la Mucoviscidose. D’après l’hôpital, l’objectif est de prévenir la survenue de complications sévères dues à ces maladies ou en limiter la gravité. En France, 800.000 nouveau-nés bénéficient de ces examens de dépistage chaque année. Depuis sa mise en place en 1972, près de 30 millions de nouveau-nés ont bénéficié de ce programme de dépistage systématique

Village des marques…

Pour s’opposer au projet de construction d’un village des marques de 150 à 200 boutiques à Sorigny, des commerçants de toute l’Indre-et-Loire appellent à manifester le 29 octobre à 10h30 Place Jean Jaurès à Tours.

Basket…

Après sa défaite de samedi face au Havre, l’UTBM s’est relancé en Nationale 1 en allant battre les jeunes de l’iNSEP mardi soir.

Volley…

Et ce mercredi soir, les volleyeurs de Tours joueront sur le terrain habituel des basketteurs, à Monconseil. Ils y affrontent Poitiers en match amical à 20h.