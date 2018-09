StorieTouraine, 24/09/18 : hommage au vice-amiral Józef Unrug, courses hippiques, Madame Monsieur en concert à Tours...

L'actualité du début de semaine en Indre-et-Loire.

Gratuite et actualisée dès l'arrivée de nouvelles fraîches, voici votre StorieTouraine du lundi 24 septembre 2018 pour ne rien rater de l'essentiel de l'actu en Indre-et-Loire :

Hommage...

Jusqu'ici inhumé à Montrésor, dans le Sud du département, le corps du vice-amiral d'origine polonaise Józef Unrug et celui de son épouse vont être rapatriés dans leur pays. Fervent opposant au régime nazi à l'aube de la Seconde Guerre Mondiale, il a été fait prisonnier pendant le conflit et s'est installé en France après 1945. Mort il y a 35 ans, il est considéré comme un héros national en Pologne. Après l'exhumation des cercueils, une cérémonie d'hommage a eu lieu ce lundi à Montrésor en présence de la secrétaire d'Etat au ministère des Armées Geneviève Darrieussecq.

Une nouvelle cérémonie de funérailles nationales est prévue le 2 octobre dans le port polonais de Gdynia.

Manifestations...

La CGT sera devant le Pôle Emploi des Deux-Lions de Tours ce mardi 'afin d’aller à la rencontre des privés d’emploi et de les informer sur leurs droits." Ce sera dès 11h (ne vous trompez pas de côté de la rue).

Vendredi, le réseau Féministe 37 appelle à un rassemblement pour la défense du droit à l'avortement de 17h à 18h Place Jean Jaurès à Tours.

Alerte...

Selon l'association Aqua Life Saving d'Indre-et-Loire citée par France Bleu, 30 à 40% des 233 défibrillateurs cardiaques situés en Indre-et-Loire ne sont pas en parfait état de marche, notamment parce que rien n'oblige à assurer leur maintenance malgré le gros appui qu'ils peuvent fournir en cas de malaise. L'occasion de relire notre info sur la Semaine du Coeur qui débute au CHU de Tours.

Elle et Lui...

Le duo Madame Monsieur qui a représenté la France à l'Eurovision au printemps (sans gagner), et dont le titre Mercy rentre très vite dans le crâne sera au Vinci le 14 décembre pour un concert annoncé ce lundi... Prix des places : 32€.

Au galop !

Les dernières courses de la saison c'est dimanche à Chambray-lès-Tours : dès 11h00 sept courses de Galop et une course de poneys pour les plus jeunes sont au programme. Entrée sur l’hippodrome gratuite jusqu’à midi, et apéritif gratuit servi à 11h.

Election...

Samedi soir, élection de la nouvelle Mademoiselle Centre à la Salle des 4 Vents de Rouziers-de-Touraine (20h30). 24 candidates régionale sde 16 à 21 ans défileront pour succéder à Clarisse Fronteau élue en 2017. La lauréate participera au concours national.