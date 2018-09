Richard Galliano et Morgane Ji sont passés par Jazz en Touraine

Les reportages photo d'Info-Tours.fr.

A Jazz en Touraine cette semaine, Richard Galliano s'est produit dans une salle comble. Entouré de Jean-Marie Ecay à la guitare, Yaron Stavi Contrebasse, Jean-Christophe Galliano à la batterie, Richard Galliano a commencé son concert sobrement avec les titres de son album « New Musette Jazz Quartet » concept musical qui allie le jazz et répertoire musette français. Avec sa dextérité et son accordéon il nous a entraîné dans un mélange musical où se rencontrent les grandes influences de Piazzolla mais aussi Coltrane, Bill Evans et surprise Debussy.

Dans le week-end, Morgane Ji était également à Montlouis. Une artiste singulière. Native de la Réunion, adoptée par une maman bretonne, venu poser ses valises en Touraine, elle y est restée. Pour autant, on la voit peu sur les scènes de notre région. Elle était samedi au Magic Mirror du festival Jazz en Touraine pour annoncer la sortie de son album Woman Soldier.

Difficile de qualifier le style musical de la chanteuse et compositrice : c'est un mélange des différentes influences qui ont jalonné son parcours musical nourri de rencontres et de découvertes culturelles de tous horizons. Les musiciens tourangeaux qui l'entourent sur scène l'ont d'ailleurs accompagnée cet été en tournée en Russie, en République Tchèque ou au Portugal notamment. On le comprend, Morgane Ji est une artiste inclassable et rare. Espérons que son passage à Jazz en Touraine donnera des idées aux programmateurs des scènes locales.

Les concerts en images par Roger Pichot (Richard Galliano) et Claire Vinson (Morgane Ji) :