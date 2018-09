Il va faire beau (mais frais) toute la semaine en Indre-et-Loire

Moins de 10° le matin.

On partie qu’une partie d’entre vous va être tentée d’appuyer sur le bouton ON de son radiateur d’ici peu… Malgré le Soleil annoncé toute la semaine en Indre-et-Loire, les températures vont chuter – en particulier le matin. L’après-midi, elles resteront néanmoins relativement agréables… Découvrez ci-dessous les prévisions jour par jour.

Lundi : quelques nuages pourraient ponctuellement traverser le Nord du département. En dehors de cela, ciel bleu et grand Soleil mais couvrez-vous : 5° au réveil à Montrésor, 6 à Langeais, 7 à Neuillé-Pont-Pierre… Tout de même 17 en milieu de matinée mais pas plus de 18 à Tours l’après-midi.

Mardi : on gagnera seulement 1° au meilleur de la journée avec 19 prévus pour Berthenay et St-Pierre-des-Corps, toujours sous un Soleil imparable. Le matin, 7° à Chinon, 8 à Fondettes.

Mercredi : si vous voulez emmener les enfants à la chasse aux champignons en début de journée, couvrez-les : 6° dans les forêts autour de Château-Renault, mais un temps splendide. Ce sera plus agréable l’après-midi avec jusqu’à 23° à Joué et Chambray.

Jeudi : sans doute la journée la plus chaude de la semaine avec 25° à Montbazon et St-Cyr-sur-Loire l’après-midi mais une fois de plus moins de 10° au lever du jour. Une promesse néanmoins : Soleil du matin au soir pour tout le monde.

Et pour le week-end ? De vendredi à dimanche Soleil garanti pour toute la Touraine avec 7 à 9° le matin et 20 de moyenne l’après-midi. Et pour l’instant Météo France ne voit aucune perturbation venir pour la semaine suivante…