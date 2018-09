Accident mortel et délit de fuite à Buxeuil

Le drame s'est produit samedi soir.

Pratiquement 21h ce 22 septembre au lieu-dit Les Guittons à Buxeuil : un homme est percuté par une voiture. Retrouvé dans un champ de maïs par les secours, il n'a malheureusement pas pu être sauvé et a été déclaré décédé. A ses côtés, une femme choquée et une autre blessée ont été transportées à l'hôpital de Châtellerault dans la Vienne, le plus proche du lieu de l'accident survenu au sud de l'Indre-et-Loire.

On ignore les circonstances de cet accident mais l'automobiliste ne s'est pas arrêté et a pris la fuite après le choc. Une enquête est ouverte. L'homme a été interpellé dimanche.

Un chien mort et a également été signalé par les pompiers.

4 véhicules de secours ont été mobilisés sur cette intervention, dont le SMUR.