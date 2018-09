Le Jardin Public de Loches devient un refuge pour oiseaux

En partenariat avec la LPO.

Les oiseaux plus que bienvenus dans les 15 000m² du Jardin Public de Loches... La ville a vu avec l'association LPO pour faire du parc avec vue sur la Cité Royale un refuge labellisé ce que "signifie la reconnaissance d’un espace de préservation de la biodiversité et de découverte de la nature de proximité. Situé à proximité de l’espace naturel sensible des Prairies du Roy, il représente un site majeur de protection de la biodiversité".

Ce partenariat Ville de Loches-LPO d'un montant de 6 500€ est au moins valable pour 5 ans, et comprend des engagements de la municipalité :

- Faire en 2018 des inventaires faune-flore, afin de proposer des mesures de gestion à mettre en œuvre pour favoriser la biodiversité

- 2019 à 2021 : assurer un suivi pour évaluer les modes de gestion et à s’adapter, aussi bien en terme faune-flore qu’en terme de contraintes pour la municipalité. "Des actions de sensibilisations seront également préparées à destination des scolaires, du grand public, et une formation sera proposée aux agents techniques" explique la mairie.

- 2022 : La comparaison avec les inventaires réalisés en 2018 mesurera l’impact des modes de gestion mis en place et sera la base de l’évaluation du projet.

Loches précise enfin que "l’inscription comme refuge LPO va permettre d’alimenter la connaissance globale sur la faune locale, tant pour les scientifiques que pour les enfants et le grand public. Des actions de médiation et des projets pédagogiques seront mis en place durant toute la durée du partenariat."

L’inauguration du refuge LPO aura lieu ce samedi 22 septembre à 15h30. Elle sera suivie du spectacle musical « des Jardins et des Hommes » à

16h (entrée libre).