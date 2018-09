Une nouvelle saison de spectacles pour enfants en Nord Touraine

La saison de Public en Herbe démarre dimanche 23 septembre.

Ce week-end, Ego le Cachalot est en concert à St Roch… Le spectacle débutera à 17h dans la salle des fêtes de la commune (billets à 6€, réservations : culturopre@gmail.com) et il donnera le coup d’envoi de la saison 2018/2019 de Public en Herbe, une série d’événements dédiés aux enfants sur le secteur de la communauté de communes Gâtines-Choisille, Pays de Racan. D’octobre à mai, il y a en moyenne une animation par mois. Entretien avec Elise Gilbert, coordonnatrice culturelle et salariée de l’association Cultur’O Pré qui reprend la gestion du concept…

Rappelons d’abord les missions de votre association ?

Depuis une vingtaine d’années notre but est de promouvoir la culture en milieu rural, aller au plus près des habitants pour leur proposer une offre variée et de qualité. Nous mettons aussi en place une Ecole du Spectateur pour que les plus jeunes apprennent à appréhender l’univers de la scène, ses métiers, les décors…

Comment le projet évolue ?

Nous voulons encore augmenter le nombre de partenariats et impliquer toujours plus les habitants en leur proposant des manifestations avant, après, ou autour des spectacles.

Par exemple ?

Des expositions, des ateliers culinaires, des après-midis jeux… J’aimerais également travailler avec les bibliothèques car nous avons des spectacles autour du livre jeunesse. On pourrait notamment imaginer des rencontres avec les auteurs ou les comédiens.

Qui vient aux spectacles ?

A chaque fois nous informons toutes les écoles de la Communauté de Communes avec des affiches et des flyers. Mais comme nous sommes dans un milieu très rural, à chaque fois le succès dépend du temps qu’il fait dehors ou d’autres événements. On a tout de même une moyenne de 80 personnes par représentation, c’est très très bien et ça permet des séances plus intimes entre les comédiens et les spectateurs. A la fin du spectacle, les artistes viennent échanger avec le public : en général ça se termine assis dans les coussins à discuter tous ensemble avec un petit café, un petit thé et des gâteaux.

A partir de quel âge les spectacles ?

Certains dès 6 mois, d’autres à partir de 3 ans ou 6 ans. Tous sont des spectacles familiaux : papa, maman, tonton, tata… S’ils viennent, ils ne s’ennuieront pas !

A noter : Public en Herbe est principalement financé par le Département et la Communauté de Communes Gâtines-Choisille - Pays de Racan.