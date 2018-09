Il va (presque) faire beau tous les jours cette semaine en Indre-et-Loire

Et pourtant, l’automne approche à grands pas.

Pas une journée à moins de 20° l’après-midi, et pas une journée sans éclaircies : la dernière semaine d’été s’annonce plus que sympathique en Touraine, et même si les feuilles mortes commencent à recouvrir le sol le Soleil ne cesse pas de chauffer. Forcément tout cela a un inconvénient : la sécheresse demeure.

Voici la tendance pour les 7 prochains jours dans le ciel ligérien…

Lundi : il devrait faire un peu frais le matin avec 10° sur Langeais et Amillou, 9 à Montrésor, pas plus de 11 dans l’agglomération tourangelle. Néanmoins, le Soleil va vite réchauffer tout ça : on dépassera les 30° à Tours dans l’après-midi, sans le moindre nuage à l’horizon.

Mardi : le ciel sera un peu plus couvert en matinée, avec 16° à Druye et Berthenay. Quelques averses possibles dans la journée, mais aussi quelques éclaircies. Le thermomètre atteindra encore 28° au plus fort de l’après-midi.

Mercredi : de nouveau un petit risque d’averses dans l’après-midi, sinon alternance de nuages et d’éclaircies avec 27° à Château-Renault et Montbazon.

Jeudi : grand Soleil le matin, un peu de grisaille dans l’après-midi mais un temps parfaitement sec et toujours avec des températures plus chaudes que les moyennes de saison… 28° l’après-midi à Descartes et Draché, mais seulement 12 à Lussault-sur-Loire le matin. Donc ne sortez pas trop tôt de votre lit si vous le pouvez...

Vendredi : dans l’après-midi le Soleil sera seul en scène mais le matin il partagera l’affiche avec quelques nuages. Les températures baisseront assez subitement : pas plus de 21° à St-Cyr-sur-Loire.

Samedi : brouillard possible le matin mais ensuite grand Soleil sur l’ensemble de la Touraine, 22° dans l’après-midi à Bléré.

Dimanche : du Soleil, du ciel bleu et 25° (et sans doute la même chose dans les jours qui suivront).